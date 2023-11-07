Кримінал

У Закарпатській області на блокпості збили прикордонника

7 Листопада 2023 18:19
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дтп

На Закарпатті в селі Яноші на блокпості збили співробітника прикордонної служби. Військовослужбовця з численними травмами госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За їхніми даними, аварія сталася вранці у вівторок, 7 листопада, на блокпості в Берегівському районі.

«34-річний житель міста Рахів, керуючи автомобілем «Audi», здійснював маневр обгону автомобіля, який зупинився для спецперевірки. Під час обгону водій виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на 21-річного співробітника ДПСУ. Останній саме перебував на проїжджій частині дороги», — повідомляє пресслужба.

Військовослужбовця з численними травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

За даними слідства, водій Audi був тверезий. Слідчі затримали його і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція почала розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 8 років позбавлення волі.


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