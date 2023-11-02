У ЄС засудили відкликання Росією Договору про заборону ядерних випробувань

Оголошене сьогодні рішення Росії відкликати свою ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням та несе загрози для світової стабільності.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС від імені Європейського Союзу, повний текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Росія сьогодні ухвалила національний закон з відкликання власної ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBT). Це відбувається в контексті її злочинної агресивної війни проти України та після місяців безвідповідальної ядерної риторики та погроз, частина з яких стосувалися саме поновлення ядерних випробувань. Європейський Союз глибоко засуджує таке рішення Росії», – йдеться у документі.

Жозеп Боррель нагадав, що всі країни-члени ЄС ратифікували CTBT та працювали для його зміцнення та для набуття чинності протягом багатьох років. Цей договір є важливим інструментом для ядерного роззброєння та нерозповсюдження, встановлює заборону на ядерні випробування, що поважається у усьому світі. Для міжнародної безпеки й стабільності є критично важливим, щоб всі країни дотримувалися повного мораторію на вибухові випробування ядерної зброї, будь-яких інших ядерних вибухів, та утримувалися від будь-яких дій, що підривають цю угоду.

Як йдеться у заяві, з 2021 року договір CTBT ратифікували ще 8 держав, тож нині його ратифікація відбулася у 178 країнах світу. Договір не вступив в силу, тому що 8 країн із 44, які були серед ініціаторів договору, все ще не ратифікували його. Рішення Росії, яка входила до числа цих 44 країн, відкликати свій підпис під ратифікацією є серйозним відступом Росії від власних зобов’язань у сфері міжнародної безпеки, який підриває міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням, наголосив Боррель.

ЄС закликав Росію поважати цілі та завдання Договору CTBT. Відмова від участі у цій міжнародній угоді, як йдеться у заяві високого представника ЄС, є найгіршою дією для Росії як постійного представника в Раді Безпеки ООН.

ЄС закликав всі країни, які ще не ратифікували Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, включаючи Додаток 2 до цього документа, зробити це без додаткових умов та без подальших зволікань.

Зі свого боку ЄС рішуче налаштований продовжувати зусилля, щоб Договір CTBT набув чинності, та сприяв побудові світу, вільного від ядерних випробувань.