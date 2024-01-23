Політика

У ЄС узгодили запровадження податку на заморожені російські активи, – Bloomberg

23 Січня 2024 13:32
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росія, Євросоюз

У понеділок, 22 січня, очільники МЗС країн Євросоюзу просунулися у реалізації планів щодо запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів, проте про їхню конфіскацію поки що не йдеться.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що міністри закордонних справ ЄС дали своє політичне благословення на запровадження податку 22 січня. Пізніше цього тижня питання обговорюватимуть посли країн Євросоюзу.

За даними Bloomberg, союзники України загалом згодні з тим, що РФ має заплатити за шкоду, заподіяну війною. ЄС, країни “Великої сімки” та Австралія заморозили близько 260 млрд євро в активах центрального банку Росії у формі цінних паперів та грошових коштів, причому понад дві третини цієї суми перебуває в ЄС. Більшість активів у ЄС містяться у кліринговому центрі Euroclear, де минулого року вони принесли дохід у 3 млрд євро.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив журналістам, що під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС було досягнуто прогресу щодо податку на непередбачувані прибутки, і дискусії триватимуть.

Крім того, група країн, включаючи Німеччину, чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти конфіскації російських активів через юридичні проблеми.


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