У ЄС скаржаться на дешеве зерно з України

Дешеве зерно з України завдає дедалі більше проблем фермерам із східноєвропейських країн Євросоюзу, пише DW. Це викликано тим, що через полегшення торгівлі з Україною на тлі російської агресії значна частина кормів і продовольства, що вивозяться з України, стала осідати в Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, що створює проблеми для місцевих фермерів, випливає із спільної доповіді цих шести країн ЄС.

“Наразі з’являється все більше ознак того, що цей приріст, якщо його не обмежити, може створити серйозні труднощі для виробників ЄС в аграрному секторі”, – наголошується у документі. Міністри сільського господарства країн Євросоюзу 30 січня обговорять у Брюсселі ситуацію в аграрному секторі, що склалася, і можливі вирішення проблеми.

Особливо проблематична ситуація склалася в зерновому секторі шести східноєвропейських країн ЄС. Наприклад, лише імпорт кукурудзи з України до цих країн збільшився за період із січня по листопад минулого року з кількох тисяч до кількох мільйонів тонн.

Євросоюз, щоб уникнути дефіциту зерна на світовому ринку через припинення експорту з України на фоні російської агресії, створив так звані коридори солідарності, полегшивши транспортування та прикордонний контроль для української сільгосппродукції. Проте з’ясувалося, що значна частина українського зерна потрапляє не на світовий ринок, а осідає у східноєвропейських країнах ЄС як корм для худоби, де завдяки дешевизні витісняє з ринків продукцію місцевих фермерів.

Представник міністерства продовольства та сільського господарства ФРН в інтерв’ю агентству dpa наголосив на важливості контролю за коридорами солідарності ЄС “для того, щоб українське зерно надходило туди, де ці коридори закінчуються – до портів Євросоюзу для подальшого транспортування до країн призначення”.

У своїй спільній доповіді шість східноєвропейських країн ЄС висловлюють готовність і надалі надавати підтримку аграрному сектору в Україні, якщо це не матиме негативних наслідків для їх власних ринків. Вони також вважають, що місцевим фермерам, які постраждали, слід виплатити компенсації.

До вторгнення Росії частка зерна, яке експортується на світові ринки Росією та Україною, становила, за оцінками Єврокомісії, близько 34 відсотків.