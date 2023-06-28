У ЄС представили законопроект про цифровий євро

Законопроект про можливе введення в обіг цифрового євро представлений сьогодні Єврокомісією у Брюсселі, пише DW. Цей документ – частина пакету реформ, покликаних стимулювати конкуренцію та розвиток інноваційних продуктів у фінансовому секторі, зазначили в ЄК.

Цифровий євро має стати ще однією можливістю для споживачів та підприємств здійснювати платежі у “широко визнаній, дешевій та безпечній грошовій формі”, прогнозують у відомстві. Планується, що він існуватиме паралельно з євро у готівковій формі і його можна буде зберігати в цифровому гаманці, наприклад, на мобільному телефоні.

Підготовлений Єврокомісією законопроект покликаний створити правові рамки для такого нововведення. Однак рішення про можливість та терміни введення цифрового євро в обіг має ухвалити Європейський центральний банк. Крім того, для набуття чинності розроблений Єврокомісією законопроект має отримати схвалення Європарламенту та всіх країн-членів Євросоюзу.

На сайті ЄЦБ вказано, що цифровий євро можна буде використовувати на всьому просторі єврозони і він був би “так само зручним і безпечним, як готівка сьогодні”.

Вивчення питання можливості введення цифрового євро розпочалися у жовтні 2020 року. Передбачається, що рада ЄЦБ остаточно визначиться у жовтні 2023 року, чи давати проекту зелене світло. Як пояснив раніше голова фінансового інституту Фабіо Панетта, фаза підготовки до введення цифрового євро, яка має розпочатися після цього, може тривати від двох до трьох років. Таким чином, момент, коли цифровим євро справді можна буде почати користуватися для платежів, настане не раніше 2025 року.