Політика

У ЄС обговорюють можливість позбавити Угорщину головування, – FT
11 Липня 2024 16:33
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орбан, путін
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним / Фото: Orbán Viktor/Facebook

Неоголошений візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Росії з метою сприяння “мирним переговорам” з Україною викликав різке засудження з боку союзників по ЄС і НАТО, які заявили, що Орбан не представляв їх у переговорах з російським президентом.

Як повідомляє FT, деякі посадовці ЄС у приватних розмовах обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування на ротаційній основі. При цьому юридична служба ЄС повідомила державам-членам, що дії Орбана порушили договори блоку.

“Інституції ЄС не повинні були потрапити в пастку Орбана. Законодавство ЄС має використовуватися для захисту союзу”, — сказав один високопоставлений дипломат.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала FT, що дії Орбана стали вагомим аргументом на користь усунення одностайності у прийнятті рішень в ЄС, особливо з питань зовнішньої політики.

У середу, 10 липня, юридична служба ЄС повідомила державам-членам, що дії Орбана порушили договори блоку, які забороняють будь-які “заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу”, повідомили три джерела, знайомі з цим питанням. Орбан також порушив правове положення, яке закликає всіх членів здійснювати зовнішньополітичну діяльність “беззастережно в дусі лояльності та взаємної солідарності”, додали вони.

“Поїздка до Москви була політичною помилкою, — заявив в інтерв’ю Financial Times президент Європейської Ради Шарль Мішель, який представляє 27 членів ЄС. — За 10 років я ніколи не бачив такої жорсткої реакції з боку 26 інших країн на дії (однієї країни). … жовта картка”.

За його словами, це проблема, і такий спосіб роботи Орбана є неприйнятним. Мішель повідомив, що зустрічався з Орбаном на саміті НАТО і перебуває в контакті з іншими лідерами ЄС, щоб вирішити, як діяти далі.


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У ЄС обговорюють можливість позбавити Угорщину головування, – FT
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