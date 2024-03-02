Кримінал

У Єкатеринбурзі стався вибух на підстанції, що живить три заводи ВПК

2 Березня 2024 14:34
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росія
Електрична підстанція 220 кВ "Калінінська" / Фото Wikimapia

У російському Єкатеринбурзі у ніч проти 2 березня стався вибух на електропідстанції “Калінінська”. На місці події знайшли сліди вибухових речовин. Передбачається, що було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Про це пишуть РосЗМІ.

Підстанція, де стався вибух, забезпечує електроенергією три оборонні заводи.

Росіяни традиційно звинувачують у вибуху Україну, проте не можуть пояснити, як ЗСУ “потрапили на територію підстанції”. Адже станція огороджена бетонним парканом, а вхід до неї можливий лише через КПП.

Пропагандисти переконують, що вибух на роботу станції та заводів не вплинув.


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