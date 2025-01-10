Тищенко знову не прийшов на суд: запрацювався у Верховній Раді

Нардеп Микола Тищенко знову не з’явився на судове засідання. Його адвокат пояснив відсутність тим, що Тищенко знаходиться на засіданні у Верховній Раді.

Потерпілий у справі, ексвійськовий Дмитро Мазоха, висловив обурення ситуацією:

“Мені вже смішно дивитися на це. Він з’являється у Верховній Раді, а за два тижні до цього його вивозили на візку. Він є представником народу і має виконувати свої обов’язки”, — зазначив Мазоха.

23 грудня завершився термін дії запобіжного заходу для Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд мав переглянути цей запобіжний захід, але депутат уже двічі не з’явився на засідання.

Раніше суд планував примусово доставити Тищенка, проте прокурор повідомив, що депутат запевнив у своєму намірі з’явитися добровільно. Згодом стало відомо, що Тищенко не прийшов до суду через перебування у лікарні.