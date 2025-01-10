Політика

Тищенко знову не прийшов на суд: запрацювався у Верховній Раді
10 Січня 2025 13:25
читать на русском →
Нардеп Микола Тищенко / Фото: facebook/NikolayTishenko
Нардеп Микола Тищенко / Фото: facebook/NikolayTishenko

Нардеп Микола Тищенко знову не з’явився на судове засідання. Його адвокат пояснив відсутність тим, що Тищенко знаходиться на засіданні у Верховній Раді.

Потерпілий у справі, ексвійськовий Дмитро Мазоха, висловив обурення ситуацією:

“Мені вже смішно дивитися на це. Він з’являється у Верховній Раді, а за два тижні до цього його вивозили на візку. Він є представником народу і має виконувати свої обов’язки”, — зазначив Мазоха.

23 грудня завершився термін дії запобіжного заходу для Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд мав переглянути цей запобіжний захід, але депутат уже двічі не з’явився на засідання.

Раніше суд планував примусово доставити Тищенка, проте прокурор повідомив, що депутат запевнив у своєму намірі з’явитися добровільно. Згодом стало відомо, що Тищенко не прийшов до суду через перебування у лікарні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 11:10

Міністерство юстиції відновило роботу всіх основних реєстрів після кібератаки Росії
10 Січня 2025 14:22

Названо найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2024 році
10 Січня 2025 12:59

На Харківщині взяли в полон італійського піцайоло, що воював на боці РФ
10 Січня 2025 12:34

У “Дію” тепер разом зі штрафом приходитиме фото і відео моменту порушення ПДР
10 Січня 2025 11:58

Україна отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки