Сили оборони України на Харківському напрямку взяли в полон італійського майстра з випічки піци – піцайоло Джанні Ченні, пише Today.it.

Згідно з документами, Ченні народився 19 серпня 1973 року в Неаполі, а в листопаді минулого року приєднався до російської окупаційної армії. У нього є дружина і двоє дітей.

Полонили “майстра з випікання піци” приблизно 7-8 серпня, ймовірно, під час операції розвідслужб, стверджується в матеріалі.

Раніше Ченні працював у самарській піцерії, яка належить Джангуїдо Бреддо, почесному консулу Італії в Самарі. Що спонукало італійця записатися в російську армію, невідомо.