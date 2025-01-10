Суспільство

На Харківщині взяли в полон італійського піцайоло, що воював на боці РФ
10 Січня 2025 12:59
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Піцайоло Джанні Ченні / Кадр з відео
Піцайоло Джанні Ченні / Кадр з відео

Сили оборони України на Харківському напрямку взяли в полон італійського майстра з випічки піци – піцайоло Джанні Ченні, пише Today.it.

Згідно з документами, Ченні народився 19 серпня 1973 року в Неаполі, а в листопаді минулого року приєднався до російської окупаційної армії. У нього є дружина і двоє дітей.

Полонили “майстра з випікання піци” приблизно 7-8 серпня, ймовірно, під час операції розвідслужб, стверджується в матеріалі.

Раніше Ченні працював у самарській піцерії, яка належить Джангуїдо Бреддо, почесному консулу Італії в Самарі. Що спонукало італійця записатися в російську армію, невідомо.

Військовий квиток полоненого “майстра з випічки піци” Джанні Ченні

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