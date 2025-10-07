У Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на Уральському турбінному заводі

У російському Єкатеринбурзі ввечері 7 жовтня сталася потужна пожежа на території Уральського турбінного заводу, одного з великих підприємств енергетичного машинобудування РФ.

Масштабна пожежа на російському турбінному заводі в Єкатеринбурзі / Фото з соцмережі

За даними місцевих видань EАН та Ural Meridian, займання виникло в складській будівлі на території заводу в мікрорайоні Ельмаш, за адресою вулиця Фронтових Бригад, 18. Очевидці повідомляють, що дим було видно з різних районів міста.

У російському МНС підтвердили, що горить дах складського приміщення, і на місці працюють понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки. За попередніми даними, постраждалих немає, причини загоряння не називаються.

Уральський турбінний завод — підприємство, що виробляє парові та газові турбіни для російських теплових електростанцій.