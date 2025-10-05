У Єгипті знову відкрили гробницю фараона Аменхотепа III після понад 20 років реставрації

Єгипетське Міністерство туризму та старожитностей повідомило про відкриття для відвідування гробниці фараона Аменхотепа III, що знаходиться в Долині царів поблизу Луксора. Про це повідомило AP News.

Відвідувачі оглядають гробницю Аменхотепа III, який правив Стародавнім Єгиптом між 1390 і 1350 роками до нашої ери, у Долині царів у південному місті Луксор, Єгипет, у суботу, 4 жовтня 2025 року / Фото: AP Photo/Amr Nabil

Гробниця, також відома як WV22, містить головну поховальну камеру та дві додаткові кімнати, призначені для дружин фараона — королеви Тіє та Сітаму. Підхід до гробниці веде через 36-метровий спуск, на глибині приблизно 14 метрів під рівнем Долини царів. Під час реставрації вдалося відновити настінні розписи, що зображають Аменхотепа III в оточенні богів, а також сцени з «Книги мертвих».

Гробницю вперше відкрили ще у 1799 році, однак більшість артефактів, включно з саркофагом, зникли або були зруйновані. Реставраційні роботи, що тривали понад два десятиліття, виконували єгипетські та міжнародні фахівці.

Реклама

Реклама

Відкриття гробниці приурочили до підготовки Великого Єгипетського музею, який має стати головним археологічним центром країни.