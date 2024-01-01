Суспільство

У Японії стався сильний землетрус. Оголошено загрозу цунамі

1 Січня 2024 10:34
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японія, землетрус

У Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю, повідомляє Kyodo News з посиланням на Метеорологічне агентство країни.

За попередніми даними, магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів. Підземні поштовхи відчувалися у Токіо, зазначає Japan Times. Геологічна служба США оцінила магнітуду сейсмоподії в 7,5. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км, за 43 км від міста Анаміцу (префектура Ісікава).

Ще один землетрус стався біля узбережжя префектури Ніігата, його магнітуда, за попередньою оцінкою, – 5,2.

У зв’язку з цим на західному узбережжі Хонсю оголошено загрозу цунамі, прогнозована висота хвиль для Ісікави – до 5 метрів. Жителям префектур Ісікава, Ніігата, Тояма та Ямагата рекомендовано якнайшвидше покинути прибережні райони.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що перші потужні хвилі дісталися берегів.


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