У Японії стався сильний землетрус. Оголошено загрозу цунамі

У Японії стався землетрус із епіцентром у префектурі Ісікава на острові Хонсю, повідомляє Kyodo News з посиланням на Метеорологічне агентство країни.

За попередніми даними, магнітуда землетрусу становила 7,4. За японською національною шкалою землетрус оцінено у максимальні 7 балів. Підземні поштовхи відчувалися у Токіо, зазначає Japan Times. Геологічна служба США оцінила магнітуду сейсмоподії в 7,5. Епіцентр розташовувався на глибині 10 км, за 43 км від міста Анаміцу (префектура Ісікава).

Ще один землетрус стався біля узбережжя префектури Ніігата, його магнітуда, за попередньою оцінкою, – 5,2.

У зв’язку з цим на західному узбережжі Хонсю оголошено загрозу цунамі, прогнозована висота хвиль для Ісікави – до 5 метрів. Жителям префектур Ісікава, Ніігата, Тояма та Ямагата рекомендовано якнайшвидше покинути прибережні райони.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють, що перші потужні хвилі дісталися берегів.