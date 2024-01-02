У Японії стався потужний землетрус: кількість жертв зросла до 24

В Японії кількість жертв потужного землетрусу, який на Новий рік сколихнув півострів Ното та прилеглі райони префектури Ісікава в центрі країни, зросла до щонайменше 24 людей.

Про це повідомляє Kyodo.

Найбільше загиблих, сім осіб, у місті Вадзіма, що на березі Японського моря, де стихія завдала масштабних руйнувань.

У Вадзімі повідомляється про загорання понад 200 будівель у центральному районі міста, проте місцева влада запевняє, що загрози розширення пожежі немає.

За словами чиновників, станом на ранок вівторка рятувальники отримали 14 повідомлень про людей, які опинилися під завалами.

У північних районах півострова Ното внаслідок спричинених землетрусом руйнувань ускладнено автомобільний рух, тому японський уряд вживає заходів для доставки вантажів із допомогою для постраждалих кораблями.

Землетрус також спричинив численні руйнування і пошкодження будівель у префектурах Ніігата, Тояма, Фукуї та Гіфу.

До пошуково-рятувальних операцій влада залучила близько 1000 військовослужбовців Сил самооборони Японії.

Попередження про цунамі, оголошене для більшої частини узбережжя країни вздовж Японського моря, було скасоване у вівторок вранці після того, як найвищі хвилі приблизно 1,2 метра досягли порту Вадзіма в понеділок увечері й більше не повторювались.

За даними Японського метеорологічного агентства, епіцентр землетрусу був у Японському морі приблизно за 30 кілометрів на північний схід від Вадзіми на глибині близько 16 км. Його потужність перевищила 7 балів за японською шкалою сейсмічної інтенсивності, що означає землетрус 7-го рівня, під час якого людина не може встояти.

Востаннє землетрус такої сили був зафіксований у 2018 році на острові Хоккайдо, другому за величиною острові Японського архіпелагу, що лежить у його північній частині.