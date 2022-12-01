Суспільство

У Якутії на призовному пункті задзвонив телефон із гімном України на рингтоні

1 Грудня 2022 16:56
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росія, курйоз

Усть-Алданський районний суд Якутії відмовився карати мобілізованого Миколу Єгорова, на якого склали протокол про «дискредитацію» армії за рінгтон із гімном України. Про це повідомляє видання SakhaDay.

Згідно з інформацією на сайті суду, рішення ухвалили 10 жовтня.

Гімн заграв у Єгорова у призовному пункті, коли йому зателефонувала дружина. Один із мобілізованих написав на чоловіка донос у поліцію.

За словами якутянина, він поставив мелодію на дзвінок ще до вторгнення в Україну. Єгоров стверджував, що вона йому просто «сподобалася» і не надавав значення тому, що це гімн України.

Якутянин не визнав провини та пояснив, що жодних антивоєнних висловлювань не робив, а гімн України в Росії не заборонено. Суд погодився з його аргументами.

Це перший відомий випадок, коли російський суд став на бік людини, на яку поліція склала протокол за прослуховування гімну України.


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