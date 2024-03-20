Суспільство

У ВР планують перейменувати низку населених пунктів

20 Березня 2024 18:54
читать на русском →
декомунізація, вру
Ілюстративне фото / Getty Images

Комітет Верховної Ради із питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування підтримав перейменування низки населених пунктів України.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський, передає Еспресо.

За його словами, комітет підтримав перейменування пʼяти міст і 104 сіл і селищ. Зокрема пропонується перейменувати:

  • Червоноград Львівської області на Шептицький;
  • Южне, що на Одещині, – на Порт-Аненталь;
  • Павлоград (Дніпропетровщина) – на Матвіїв;
  • Синельникове (Дніпропетровщина) – на Ріднопілля;
  • Бровари (Київщина) – на Броварі.

Лозинський назвав рішення комітету про перейменування “історичним”.

Тепер перейменування має затвердити Верховна Рада.

Раніше активісти вимагали перейменувати Бровари на Броварі й озвучили історичні та лінгвістичні підстави для цього. За їхніми словами, поет Тарас Шевченко писав саме про “Броварі”. Таку назву міста використовували в минулому і в літературі, і в газетах, у документах, а також самі жителі в усному мовленні. Старожили й досі називають місто Броварі, заявили активісти.

Щодо Павлограда, то Інститут нацпам’яті визнав цю назву символом російської імперської політики.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
20 Березня 2024 21:03

Поляки розблокували проїзд через пункт пропуску “Медика” – “Шегині”

20 Березня 2024 19:29

Ворожий удар по Харкову: окупанти били по місту ракетою Х-59
20 Березня 2024 18:08

Вимагав хабарі у поранених захисників: СБУ затримала депутата Тернопільської облради
20 Березня 2024 17:36

Кількість загиблих внаслідок удару по Харкову зросла до 5
20 Березня 2024 16:56

Матір жінки, яку вбили у Німеччині, знайшли мертвою

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив

усі думки