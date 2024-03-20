У ВР планують перейменувати низку населених пунктів

Комітет Верховної Ради із питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування підтримав перейменування низки населених пунктів України.
Про це повідомив нардеп Роман Лозинський, передає Еспресо.
За його словами, комітет підтримав перейменування пʼяти міст і 104 сіл і селищ. Зокрема пропонується перейменувати:
- Червоноград Львівської області на Шептицький;
- Южне, що на Одещині, – на Порт-Аненталь;
- Павлоград (Дніпропетровщина) – на Матвіїв;
- Синельникове (Дніпропетровщина) – на Ріднопілля;
- Бровари (Київщина) – на Броварі.
Лозинський назвав рішення комітету про перейменування “історичним”.
Тепер перейменування має затвердити Верховна Рада.
Раніше активісти вимагали перейменувати Бровари на Броварі й озвучили історичні та лінгвістичні підстави для цього. За їхніми словами, поет Тарас Шевченко писав саме про “Броварі”. Таку назву міста використовували в минулому і в літературі, і в газетах, у документах, а також самі жителі в усному мовленні. Старожили й досі називають місто Броварі, заявили активісти.
Щодо Павлограда, то Інститут нацпам’яті визнав цю назву символом російської імперської політики.