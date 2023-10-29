Суспільство

У ВР хочуть ввести штрафи за порушення комендантської години

29 Жовтня 2023 13:57
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комендантська година

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Він вже погоджений з Національною поліцією та МВС.

Про це повідомили у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Нардепи пропонують запровадити штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 грн). Зараз прямої норми, яка встановлює санкції за порушення комендантської години, нема.

Для бізнесу штрафи планують встановити більшими від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 – 102 000 грн). У таких випадках штраф накладатимуть на керівника, фізичну особу-підприємця.

Зазначається, під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.


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