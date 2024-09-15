Суспільство

У Вовчанську не залишилося жодної вцілілої будівлі
15 Вересня 2024 12:27
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Вовчанськ
Руїни Вовчанська / Фото Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Офіцер другого окремого загону Центру спеціальних операцій “ОМЕГА” з позивним “Стіг” в ефірі телемарафону заявив, що місто Вовчанськ на півночі Харківської області, де вже кілька місяців тривають бойові дії, майже повністю зруйноване, жодної вцілілої будівлі немає.

За його словами, населений пункт нині перебуває під вогневим контролем як з боку Сил оборони, так і з боку росіян. Там складна ситуація та триває артилерійська дуель, пише ZN.ua.

“Противник намагається просуватися розвідувальними групами, малими піхотними групами, зустрічає спротив з боку Сил оборони і втрачає свій наступальний потенціал”, – наголошує військовий.

Однак він зазначив, що армія РФ не полишає спроб просунутися по місту.


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