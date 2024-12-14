Суспільство

У Воронезькій області сталася смертельна ДТП за участю російських військовослужбовців
14 Грудня 2024 19:26
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дтп, росія
На місці ДТП на трасі Воронеж - Луганськ / Фото з соцмереж

Увечері 13 грудня на трасі «Воронеж-Луганськ» у Кам’янському районі Воронезької області сталася велика дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулися автобус і вантажівка «УРАЛ», що перевозили російських військових.

Як повідомляє ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах і очевидців, в автобусі перебували поранені військовослужбовці, які поверталися з війни проти України. «УРАЛ» також перевозив російських військових.

Унаслідок аварії загинули обидва водії, один поранений з автобуса і двоє військових, які перебували у вантажівці. Ще 46 військовослужбовців дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Інформація про інцидент з’явилася в місцевих пабліках, проте офіційні особи поки що не дали жодних коментарів. Причини та обставини зіткнення з’ясовують.


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