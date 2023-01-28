У ворога не вистачить сил для наступу: що відбувається на Запорізькому напрямку

На Запоріжчині змін в тактиці росіян не спостерігається. Головна мета окупантів там – не дозволяти перебазовуватися ЗСУ у більш гарячі точки.

Про це 24 Каналу повідомив начальник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін. Він зазначив, що на цьому напрямку ворог не має достатньо сил для наступу.

За словами Єріна, тактика росіян на Запорізькому напрямку залишається незмінною, поки він відіграє для них допоміжну роль. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку.

“Вони створюють певне напруження, щоб утримувати наші сили від перекидання в найбільш гарячі напрямки”, – додав керівник пресцентру.

Цими діями росіяни намагаються вирівняти свою лінію оборони і покращити тактичне положення, зауважив Єрін. Росіяни зосереджують увагу на певних висотах чи географічних точках, які їм будуть більш вигідні у випадку українського наступу.

Єрін підкреслив, що ворог не накопичив достатньо зусиль для проведення повномасштабного наступу на Запорізькому напрямку. Ситуація може змінитися при посилені, чи перекиданні російського війська з іншого напрямку.

Начальник пресцентру сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що на Запорізькому напрямку присутні мобілізовані та штатні військові частини Росії. Інформації про розміщення приватних військових компанії на цьому напрямку немає. Там присутні піхотні, десантні частини, танкові підрозділи, зокрема і війська територіальної оборони, зауважив спікер.