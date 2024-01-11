У ВМС стверджують, що український зерновий коридор вийшов на довоєнні потужності

В ООН не вважають зерновий коридор сталим і передбачуваним. Однак насправді нині ним експортують стільки ж збіжжя, як і до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук.

“Більшість вантажів – це саме збіжжя, якого так не вистачає на так званому глобальному Півдні… А що стосується його (зернового коридору,) роботи, то він фактично вийшов на свої потужності до повномасштабного вторгнення. Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”, – розповів Плетенчук.

За його словами, наявний зерновий коридор не є альтернативою тому торговельному шляху, який був до повномасштабної війни.

“Кількість вантажів каже сама за себе”, – наголосив речник ВМС.

Що стосується розмінування Чорного моря, то наразі потрібних потужностей Україна не має. Водночас роботи щодо цього тривають, Україна застосовує для розмінування підводні дрони, аби убезпечити вантажі, які прямують морем.

“Головна проблема – це повітряний простір. Мінують вони (росіяни) в основному, застосовуючи свою авіацію. Щойно цю проблему буде вирішено, можна сказати, що ця проблема, з дистанційним мінуванням, також буде вирішена”, – сказав Плетенчук.