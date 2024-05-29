У власність Самбірської громади повернули майже 100 га землі, відсудивши її в підприємця, який не сплачував оренду.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Як зазначають у дописі, мова йде про землі сільськогосподарського призначення загальною площею майже 100 га, що знаходяться в межах Рудківської територіальної громади.

Встановлено, що між міською радою та підприємцем було укладено договори оренди цих ділянок. Однак останній систематично порушував умови договору та не сплачував орендну плату за користування. Через що до місцевого бюджету не надійшла значна сума коштів.

“Відтак, ці порушення стали приводом для пред’явлення Самбірською окружною прокуратурою відповідних позовів, які суд задоволив в повному обсязі”, – додають у повідомленні.

На даний час рішення суду виконані.