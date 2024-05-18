Суспільство

У Владивостоці безногому “герою” зламали руку за дуже гучний звук протеза

18 Травня 2024 14:12
росіяни
Постраждалий рашист / Фото з соцмереж

У Владивостоці жорстоко побили чоловіка, який повернувся без ноги з України, пишуть місцеві ЗМІ. Зараз на нього чекає серйозна операція з приводу перелому руки, яка була раніше зібрана на пластині.

Як повідомляє “Вести Приморье”, чоловік втратив дружину, поки перебував на війні, і зараз один виховує доньку. Вечорами він підробляв – робив ремонт в одній із квартир у будинку на вулиці Фісюна. Сусідам не подобалося, що він дуже гучно стукав протезом, коли пересувався під час робіт квартирою.

За словами потерпілого, сусід знизу піднявся, постукав у двері, а коли ветеран відчинив, то одразу отримав бруском по голові.

“Я впав, і сусід почав мене забивати по всьому тілу палицею, уся голова в шишках”, – розповів чоловік, додавши, що намагався закривати голову руками і зрештою дістав перелом тієї руки, в яку раніше вставили пластину.

“Ветеран” знепритомнів, а коли прийшов до тями, викликав швидку. Тепер на нього чекає складна операція з пересадки кістки.


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