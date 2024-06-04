У вівторок дефіцит в енергосистемі став більшим

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі став більшим, ніж учора, через зростання рівня споживання та зменшення обсягу імпорту електроенергії з Європи.

Про це повідомляють Міненерго й Укренерго.

Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причиною стало зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи.

Ліміти споживання електроенергії діють у всіх регіонах України упродовж доби. У разі їх перевищення обленерго вводять графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.