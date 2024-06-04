Суспільство

У вівторок дефіцит в енергосистемі став більшим

4 Червня 2024 11:49
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енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі став більшим, ніж учора, через зростання рівня споживання та зменшення обсягу імпорту електроенергії з Європи.

Про це повідомляють Міненерго й Укренерго.

Сьогодні дефіцит в енергосистемі дещо більший, ніж вчора. Причиною стало зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій, а також зменшення обсягу імпорту електроенергії з країн Європи. 

Ліміти споживання електроенергії діють у всіх регіонах України упродовж доби. У разі їх перевищення обленерго вводять графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів. 


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