Кримінал

У Вінниці на пішохідному переході Mercedes збив двох дівчат: водія затримано (відео)
17 Січня 2025 08:05
У Вінниці автівка збила двох пішоходів / Фото: Поліція Вінниччини
У Вінниці автівка збила двох пішоходів / Фото: Поліція Вінниччини

16 січня о 16:20 у Вінниці на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes збив двох пішоходів. З тілесними ушкодженнями постраждалі госпіталізовані.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Вінницької області.

Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 22-річного водія Mercedes, жителя Тульчинського району, затримано.

За цим фактом слідчим управлінням розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання запобіжного заходу, до цього чоловік перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі на місці ДТП у Вінниці / Фото: Поліція Вінниччини

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