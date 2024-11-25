У Вільнюсі вантажний літак впав на двоповерховий житловий будинок

У Вільнюсі вантажний літак впав на житловий двоповерховий будинок, повідомляє литовське видання Delfi.

Повідомлення про інцидент надійшло близько 05:31. За розкладом, у цей час мав здійснити посадку літак компанії DHL.

На борту літака перебували двоє членів екіпажу і двоє співробітників компанії. Delfi пише, що “рятувальники звільнили пілота, він прийшов до тями”.

Про інших постраждалих, які перебували як на борту літака, так і на землі, видання не повідомляє.

Доповнено. Повідомляють, що в лікарню доставили двох постраждалих, одна людина померла. Пожежники-рятувальники сказали Delfi, що даних про постраждалих мешканців будинку немає.