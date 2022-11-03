Кримінал

У Відні розмалювали Z-символікою українську інсталяцію

3 Листопада 2022 21:40
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У столиці Австрії вже вдруге протягом двох тижнів спаплюжили інтерактивний стенд «Авангардна історія України» Z-символом російської війни проти України, повідомляє Укрінформ.

Сліди, вочевидь, російського вандалізму були виявлені на українському стенді, який знаходиться в центральній частині міста на Площі прав людини, в четвер вранці. Інсталяцію було повністю замальовано великим буквами «Z» червоного кольору.

Крім того, у четвер вранці Z-символ російської терористичної війни проти України було виявлено і на синьо-жовтій «українській» стіні позаду пам’ятника воїнам Червоної армії на площі Шварценбергплатц.

Між тим, у четвер ввечері вигляд стіни, яка знаходиться у власності відомої чеської сім’ї Шварценбергів, було оперативно відновлено. Наразі «зетки» вже зафарбовані, крім однієї наприкінці стіни, яка, напевно, залишилася непоміченою.

Посол України в Австрії Василь Химинець засудив акт російського вандалізму та поінформував про нього МВС ТА МЗС Австрії, закликавши до ретельного розслідування.

«Мерзотні вандали знову опоганили виставку про Україну в центрі Відня. Російський варвар вкотре показав своє нутро. Невідкладно поінформував МВС і МЗС Австрії. Маю першу реакцію від МВС, що австрійські правоохоронці вже почали ретельне розслідування», – написав Химинець на своїй Facebook-сторінці.

Крім того, український посол зажадав від державних органів та політиків Австрії «офіційно заборонити використання символіки росії, що асоціюється з вбивствами, воєнними злочинами і терором».

Він додав, що експонати виставки «будуть найближчим часом приведені до первинного вигляду силами дружньої української громади».


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