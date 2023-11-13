У Великій Британії новим очільником МВС призначили Клеверлі, а главою МЗС — експрем’єра Кемерона

Джеймса Клеверлі, який обіймав посаду міністра закордонних справ Великої Британії, 13 листопада призначили новим очільником міністерства внутрішніх справ країни. Колишній прем’єр Девід Кемерон займе його місце.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Х прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Водночас посаду глави МЗС Великої Британії обійме експрем’єр-міністр країни Девід Кемерон, який був очільником уряду у 2010-2016 роках.

Як повідомляє Sky News, такі кадрові рішення послідували після того, як прем’єр Великої Британії звільнив очільницю МВС Суеллу Браверман після її статті The Times. У ній вона назвала пропалестинські мітинги “маршем ненависті” та звинуватила поліцію у тому, що вони мають “подвійні стандарти” у поводженні з пропалестинськими протестувальниками. Це вже другий випадок, коли Браверман втратила посаду міністерки внутрішніх справ після того, як вона пішла у відставку з уряду Ліз Трасс. Сунак повторно призначив її менш ніж через тиждень, коли обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії.