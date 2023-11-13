Політика

У Великій Британії новим очільником МВС призначили Клеверлі, а главою МЗС — експрем’єра Кемерона

13 Листопада 2023 13:00
читать на русском →
британія

Джеймса Клеверлі, який обіймав посаду міністра закордонних справ Великої Британії, 13 листопада призначили новим очільником міністерства внутрішніх справ країни. Колишній прем’єр Девід Кемерон займе його місце.

Про це повідомляється в офіційному акаунті Х прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Водночас посаду глави МЗС Великої Британії обійме експрем’єр-міністр країни Девід Кемерон, який був очільником уряду у 2010-2016 роках.

Як повідомляє Sky News, такі кадрові рішення послідували після того, як прем’єр Великої Британії звільнив очільницю МВС Суеллу Браверман після її статті The Times. У ній вона назвала пропалестинські мітинги “маршем ненависті” та звинуватила поліцію у тому, що вони мають “подвійні стандарти” у поводженні з пропалестинськими протестувальниками. Це вже другий випадок, коли Браверман втратила посаду міністерки внутрішніх справ після того, як вона пішла у відставку з уряду Ліз Трасс. Сунак повторно призначив її менш ніж через тиждень, коли обійняв посаду прем’єр-міністра Великої Британії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Листопада 2023 13:49

В Херсоні росіяни обстріляли авто з немовлям
13 Листопада 2023 14:01

Киву засудили до 14 років позбавлення волі
13 Листопада 2023 13:38

Ракетний удар по Харкову: фото наслідків
13 Листопада 2023 12:22

Довічне позбавлення волі: Суд оголосив вирок корегувальнику удару РФ по будівлі ХОДА
13 Листопада 2023 11:27

У Румунії стартують навчання українських пілотів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки