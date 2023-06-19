Кримінал

У Валуйках в результаті обстрілу поранено семеро людей – губернатор

19 Червня 2023 08:24
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Декілька інформаційних телеграм-каналів повідомляють, посилаючись на місцевих жителів і публікуючи їхні фотографії та відео, що рано вранці було завдано артилерійського або ракетного обстрілу прикордонне місто Валуйки в Білгородській області Росії.

Валуйки розташовані приблизно за 20 км від кордону з Україною і трохи далі – від району активних бойових дій поблизу українського Куп’янська.

Губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков пише, що внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, у тому числі одна дитина.

У дитини, за словами Гладкова, зламана ключиця; чотири особи отримали осколкові поранення, одна – черепно-мозкову травму та одна дівчина – контузію.

“Є пошкодження у 5 багатоквартирних будинках та 4 приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічені фасади. В одному з домоволодінь горить господарська споруда”, – описав губернатор матеріальні наслідки обстрілу м. Валуйки.


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