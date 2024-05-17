У Тисі знову виявили тіло чоловіка

У річці Тиса на ділянці українсько-румунського кордону виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Тіло людини, з ознаками довготривалого перебування у воді, виявили румунські прикордонники.

“Жодних документів при ньому не знайшли. Наразі проводяться заходи щодо встановлення особи потопельника”, — йдеться у повідомленні.

В ДПСУ зазначають, що від початку повномасштабного російського вторгнення це вже тридцятий випадок виявлення тіла чоловічої статі на річковій ділянці кордону, де прикордонники фіксують постійні спроби порушення держкордону.