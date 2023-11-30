У тимчасово окупованому Токмаку знищили штаб ворога: є загиблі

У тимчасово окупованому Токмаку було знищено російський військовий штаб. Серед загиблих є офіцери.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Два дні поспіль у Токмаку відбувається дуже потужна ліквідація ворога. Вже відомо, що сталося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух, і щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів”, – сказав він.

Також Федоров уточнив, що ворог намагався прикриватися цивільною інфраструктурою і тому штаб розміщувався на території дитячого садочка.