Суспільство

У тимчасово окупованому Токмаку знищили штаб ворога: є загиблі

30 Листопада 2023 18:38
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токмак

У тимчасово окупованому Токмаку було знищено російський військовий штаб. Серед загиблих є офіцери.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Два дні поспіль у Токмаку відбувається дуже потужна ліквідація ворога. Вже відомо, що сталося 28 листопада. У ворога було знищено цілий штаб. А точніше під час наради, яка проводилася в штабі, там стався вибух, і щонайменше 14 загиблих, серед яких велика кількість офіцерів”, – сказав він.

Також Федоров уточнив, що ворог намагався прикриватися цивільною інфраструктурою і тому штаб розміщувався на території дитячого садочка.


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