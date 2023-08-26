Мелітопольці чують вибухи з боку Токмака

Біля окупованого Токмака на Запоріжжі кілька разів за ранок лунали вибухи, повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

“Мелітопольці на півночі міста, знову з боку Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4.30, потім ближче і голосніше після п’яти і знову вдалині після шести, – розповів Федоров, зазначивши, що вибухи в Токмаку чути вже другий день поспіль: – Почалося вчора після обіду : мешканці північної частини Мелітополя та навколишніх Терпеня, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака”.