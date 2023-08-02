Суспільство

У тимчасово окупованому Криму пролунав вибух: подробиці

2 Серпня 2023 10:48
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крим, вибух

В тимчасово окупованому Криму прогримів вибух в районі селища, де розташована авіабаза.

Про це повідомляє Радіо свобода із посиланням на анонімні Telegram-канали. 

Анонімні Telegram-канали повідомляють про вибух біля селища Гвардійське, що у Сімферопольському районі.

Там розташована авіабаза “Гвардійське”. Аеродром підпорядкований Повітряно-космічним силам РФ. “Радіо свобода” повідомляє, що там базується 37-й змішаний авіаційний полк ПКС. Окупаційна влада не коментувала інцидент.

Крім того, зранку окупанти перекривали Кримський міст. Наразі повідомляється, що рух відновлено.


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