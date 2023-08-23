У Тверській області розбився літак, на борту якого був Пригожин

Невеликий літак розбився в Бологовському районі Тверської області Росії, Росавіація стверджує, що на борту був ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

Про це повідомляють Telegram-канали Baza і Mash, російська пропагандистка Ксенія Собчак у Telegram, ТАСС.

Подія сталася під селом Куженкіне. За даними Baza, розбився бізнес-джет Embraer.

У мережі з’явилося відео падіння літака і фото пожежі вже на землі.

На відео видно, як літак без одного крила падає вертикально вниз.

Російська пропагандистка Ксенія Собчак із посиланням на свої джерела повідомила, що впав літак Embraer, який належить Євгену Пригожину.

“Це сталося за 15 кілометрів від Хотилово. За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин − невідомо”, − написала Собчак.

Пізніше МНС Росії підтвердило, що у Тверській області поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy, що здійснював рейс Москва − Санкт-Петербург.

Повідомляють, що на борту перебували 10 осіб, із них 3 члени екіпажу.

За попередньою інформацією, усі, хто перебував на борту, загинули.

МНС Росії повідомило, що проводить пошукові роботи.

Пропагандистське видання ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомило, що серед пасажирів літака значився Євген Пригожин.