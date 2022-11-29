У Твері скасували зйомки фільму “Музикант” про війну в Україні

Адміністрація російської Твері ухвалила постанову, якою скасувала у місті зйомки художнього фільму «Музикант» про війну РФ проти України «з використанням військової техніки з іноземною символікою та прапорами». Про це пишуть місцеві ЗМІ із посиланням на заяву уряду регіону.

«Робота кінематографістів минулими вихідними на центральних вулицях столиці регіону викликала негативну реакцію мешканців та широкий громадський резонанс», – заявили в уряді.

Губернатор Тверської області Ігор Руденя назвав неприпустимим “те, що на вулицях Твері з’являється військова техніка з прапорами іноземної держави”.

26 листопада на вулицях Твері помітили колону військової техніки, зокрема бронетехніку, з прапорами України. В адміністрації Твері повідомили, що у місті знімають фільм про «спеціальну військову операцію» в Україні, через що кілька вулиць перекрили.

У мерії Твері зазначили, що фільм знімають «за підтримки Міноборони РФ та Мінкультури РФ». Тверські ЗМІ писали, що йдеться про фільм «Музикант», на який у місцевих пабликах набирають масовку.