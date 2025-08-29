У Туреччині заявили, що Росія пом’якшила свої територіальні вимоги до України, — ЗМІ

Міністр МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія пом’якшила свої територіальні вимоги до України у переговорах щодо можливого миру.

Про це Хакан Фідан сказав у ефірі каналу TGRT Haber.

Реклама

Реклама

За словами Фідана, Росія відмовилася від планів повністю контролювати чотири регіони України, частково окуповані з 2022 року. Нібито під час третього раунду переговорів РФ та України у Туреччині були представлені конкретні позиції кожної зі сторін. І ці ж питання пізніше обговорювалися на зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним на Алясці 15 серпня.

“Скажу так: раніше росіяни мали намір захопити всі адміністративні кордони чотирьох областей. Зараз вони відмовилися від цих вимог і, за винятком одного місця, вони в них залишаються в межах ліній зіткнення”, — сказав Фідан.