Внаслідок антитерористичної операції, яка проводиться У Туреччині, затримали 23 підозрюваних у зв’язках із «Ісламською державою».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаю в соцмережі Х.

“23 підозрюваних затримано в межах операції “BOZDOĞAN-29”, проведеній проти терористичної організації ІДІЛ в 7 провінціях”, – повідомив Алі Єрлікая.

Міністр також повідомив, що з 1 червня минулого року до 22 квітня поточного було проведено 22 антитерористичні операції, затримано 2991 підозрюваних у терористичній діяльності, з них 718 були арештовані, щодо ще 566 винесено рішення судового контролю.