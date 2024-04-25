Суспільство

У Туреччині затримали 23 підозрюваних у зв’язках із “Ісламською державою”

25 Квітня 2024 10:24
читать на русском →
туреччина
Турецька поліція / Getty Images

Внаслідок антитерористичної операції, яка проводиться У Туреччині, затримали 23 підозрюваних у зв’язках із «Ісламською державою».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікаю в соцмережі Х.

“23 підозрюваних затримано в межах операції “BOZDOĞAN-29”, проведеній проти терористичної організації ІДІЛ в 7 провінціях”, – повідомив Алі Єрлікая.

Міністр також повідомив, що з 1 червня минулого року до 22 квітня поточного було проведено 22 антитерористичні операції, затримано 2991 підозрюваних у терористичній діяльності, з них 718 були арештовані, щодо ще 566 винесено рішення судового контролю.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Квітня 2024 10:55

Зеленський поговорив з канцлером казначейства Британії 
25 Квітня 2024 10:42

Ракетний удар по Смілі: пошкоджено 47 будинків
25 Квітня 2024 09:20

Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні – Пісторіус
25 Квітня 2024 08:25

У Білому домі не всі впевнені, що Україна зможе перемогти – Politico
25 Квітня 2024 07:08

Україна в ОБСЄ заявила про потребу у системах ППО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки