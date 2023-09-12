У Туреччині врятували спелеолога, який не міг вибратися з печери 9 днів

У Туреччині врятували тяжкохворого спелеолога, який понад 9 днів перебував у печері Морка та не міг вибратись.

У 40-річного дослідника печер Марка Дікі виникли проблеми зі шлунком та відкрилась кровотеча під час експедиції.

Чоловік перебував на дні вузької печери, а надзвичайники більше тижня проводили операцію з порятку.

Сам Марк описав це випробування як “божевільну пригоду”, повідомляє The Guardian.

“Дивовижно знову опинитися на землі”, – сказав Дікі журналістам.

Спелеолог подякував турецькому уряду за те, що йому врятували життя завдяки швидкому реагуванню, а також міжнародній спелеологічній спільноті, турецьким спелеологам та угорській службі порятунку з печер.