Суспільство

У Туреччині врятували спелеолога, який не міг вибратися з печери 9 днів

12 Вересня 2023 13:36
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туреччина

У Туреччині врятували тяжкохворого спелеолога, який понад 9 днів перебував у печері Морка та не міг вибратись.

У 40-річного дослідника печер Марка Дікі виникли проблеми зі шлунком та відкрилась кровотеча під час експедиції.

Чоловік перебував на дні вузької печери, а надзвичайники більше тижня проводили операцію з порятку.

Сам Марк описав це випробування як “божевільну пригоду”, повідомляє The Guardian. 

“Дивовижно знову опинитися на землі”, – сказав Дікі журналістам. 

Спелеолог подякував турецькому уряду за те, що йому врятували життя завдяки швидкому реагуванню, а також міжнародній спелеологічній спільноті, турецьким спелеологам та угорській службі порятунку з печер.


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