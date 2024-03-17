У трьох московських аеропортах введено обмеження на польоти

В аеропортах “Домодєдово”, “Внуково” і “Жуковський” введено обмеження на приліт і виліт літаків, повідомляє Росавіація.

В агентстві кажуть, що це зроблено “з метою безпеки”.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що силами ППО в міському окрузі Домодєдово відбито атаку безпілотника.

Він стверджує, що за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

За сьогоднішню ніч і ранній ранок, за повідомленнями Собяніна, над Москвою сили ППО вже збили два безпілотники в Домодєдово, а також по одному в Раменському і Ступинському міських округах.