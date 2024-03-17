Кримінал

У трьох московських аеропортах введено обмеження на польоти

17 Березня 2024 10:14
читать на русском →
ппо, москва
Уламки збитого безпілотника впали на територію складу в Домодєдово / Фото Baza

В аеропортах “Домодєдово”, “Внуково” і “Жуковський” введено обмеження на приліт і виліт літаків, повідомляє Росавіація.

В агентстві кажуть, що це зроблено “з метою безпеки”.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що силами ППО в міському окрузі Домодєдово відбито атаку безпілотника.

Він стверджує, що за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

За сьогоднішню ніч і ранній ранок, за повідомленнями Собяніна, над Москвою сили ППО вже збили два безпілотники в Домодєдово, а також по одному в Раменському і Ступинському міських округах.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Березня 2024 15:01

Миколаїв обстріляли балістичними ракетами: відомо про п’ятьох поранених
17 Березня 2024 11:43

Три ворожі ДРГ намагалися потрапити на Сумщіну
17 Березня 2024 11:31

Росіяни обстріляли Бугаївку на Харківщині: поранено двох людей
17 Березня 2024 11:22

Помер Геннадій Москаль
17 Березня 2024 11:13

Внаслідок атаки дронів по Одеській області пошкоджено два агропідприємства
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки