Кримінал

У Тернополі військовослужбовець застрелив коханця своєї жінки
21 Липня 2024 13:55
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вбивство, тернопіль
Ілюстративне фото / Фото Суспільне Тернопіль

Сьогодні близько 3-ої години ночі по вулиці Степана Будного у Тернополі, у готелі “Стелла” майор, перебуваючи на третьому поверсі даного готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів.

Про це пише місцеве видання “Тернополяни” із посиланням на власні джерела.

Майор 6 разів вистрелив у сержанта з пістолета “Glok-17”, який закріплений за ним.

За інформацією ЗМІ, головний сержант загинув у готелі.

Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 КПК України.


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