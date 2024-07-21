У Тернополі військовослужбовець застрелив коханця своєї жінки

Сьогодні близько 3-ої години ночі по вулиці Степана Будного у Тернополі, у готелі “Стелла” майор, перебуваючи на третьому поверсі даного готельного комплексу, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів.

Про це пише місцеве видання “Тернополяни” із посиланням на власні джерела.

Майор 6 разів вистрелив у сержанта з пістолета “Glok-17”, який закріплений за ним.

За інформацією ЗМІ, головний сержант загинув у готелі.

Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 КПК України.