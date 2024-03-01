Кримінал

У Тернополі спецпрокуратура перевірить дії ТЦК, після відвідування якого помер чоловік

1 Березня 2024 14:40
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мобілізація
Шеврон Тернопільського обласного ТЦК СП / Фото: Суспільне

Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців місцевого військкомату, на території якого втратив свідомість військовозобов’язаний, а згодом помер у лікарні.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного ТЦК та СП влади чи службових повноважень.

Правоохоронці з повідомлень медіа дізналися, що в місті Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. За даними ЗМІ, він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці.

Слідство попередньо встановило, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. 

Через два дні, 27 лютого близько 17 години, перебуваючи на території ТЦК стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився — почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. 

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Попередньо справу кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.


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