У Тернополі спецпрокуратура перевірить дії ТЦК, після відвідування якого помер чоловік

Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців місцевого військкомату, на території якого втратив свідомість військовозобов’язаний, а згодом помер у лікарні.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного ТЦК та СП влади чи службових повноважень.

Правоохоронці з повідомлень медіа дізналися, що в місті Бучач на Тернопільщині помер 49-річний чоловік після кількаденного перебування у ТЦК. За даними ЗМІ, він хворів на епілепсію, а на його тілі були забої та синці.

Слідство попередньо встановило, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.

Через два дні, 27 лютого близько 17 години, перебуваючи на території ТЦК стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився — почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою.

Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Попередньо справу кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.