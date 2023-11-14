Суспільство

У Тернополі померла дитина під час лікування зубів 

14 Листопада 2023 19:00
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тернопіль

У Тернополі помер хлопчик віком рік і 10 місяців, якому хотіли почистити карієс в одній з місцевих клінік.  

Однак, під час процедури дитині стало зле, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. 

Як встановили правоохоронці, мама привезла сина в державну клініку, аби прибрати дитині карієс із зубів. 

Оскільки дитині був рік і десять місяців, медики сказали, що такі процедури проводяться лише під наркозом. 

Перед операцією родині дали направлення для здачі аналізів. 

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск, в результаті чого хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення. 

Хлопчика не змогли вивести з наркозу, пізніше він помер. 

“Причина смерті стане відома після проведення розтину”, – зазначили правоохоронці. 

Слідчі відкрили справу відповідно до частини 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) ККУ.

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що випадок трапився в обласній дитячій лікарні.  

“Після інциденту мамі хлопця стало зле, деякий час вона перебувала в реанімації. Дитині, за попередніми даними, встигли почистити усі зуби крім одного. Під час чистки останнього в дитини почав падати тиск”, – додав речник.


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