У ТЦК пояснили, чи мають право забирати у військовозобов’язаних мобільні телефони

Військовозобов’язаним не заборонено користуватися мобільними телефонами в приміщеннях територіальних центрів комплектування. Але є нюанс – робити це можна виключно у відведених для цього місцях, адже ТЦК є режимними об’єктами.

Про це повідомила заступниця начальника київського районного ТЦК та СП майор Лариса Козак.

“Забирати засоби стільникового зв’язку в ТЦК права не мають. Але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК – це режимний об’єкт. Там проводиться робота з документообігом певного категорованого грифу, також там відповідні бази, комп’ютера, які теж мають обмежений доступ. Тому законною вимогою співробітника ТЦК або військовослужбовця буде визначити місце спілкування для військовозобов’язаного громадянина”, – пояснила Козак.

За словами заступниці начальника київського РТЦК, таке приміщення має бути в кожному районному територіальному центрі, адже є приміщення, де користуватися телефонами заборонено навіть працівникам ТЦК.