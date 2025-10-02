        Кримінал

        У ТЦК Кривого Рогу повідомили, в якому стані військові після нападу чоловіка з ножем

        Галина Шподарева
        2 Жовтня 2025 17:24
        Бригада швидкої допомоги / Фото ілюстративне: Укрінформ
        Сьогодні вранці, 2 жовтня, у Кривому Розі під час проведення заходів оповіщення представниками ТЦК стався напад на військовослужбовців. Озброєний ножем цивільний завдав військовим поранень.

        Про це повідомили у Криворізькому районному ТЦК та СП.

        Під час перевірки документів громадянин дістав холодну зброю та завдав поранень двом військовослужбовцям ТЦК та СП. Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події. Постраждалих військовослужбовців було доставлено до лікувального закладу. Один із поранених перебуває у важкому стані.

        Правоохоронцями інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 ККУ – “Умисне тяжке тілесне ушкодження”, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

        Наразі особу ймовірного нападника встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.


