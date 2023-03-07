Суспільство

У Тбілісі відбулися сутички після ухвалення законопроекту про “іноагентів”

7 Березня 2023 20:03
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грузія

Парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроект “Про прозорість фінансування зовнішнього впливу”, який також називають “законом про іноагентів”. Із 150 депутатів 76 проголосували “за” ухвалення закону, 13 – “проти” і 61 депутат утримався.

Після ухвалення документа кілька тисяч прихильників опозиції спробували оточити будівлю парламенту. Частини спеціального призначення МВС застосували сльозогінний газ та водомет проти демонстрантів – їм не вдалося блокувати ворота парламенту, через які будівлю залишали депутати від правлячої партії “Грузинська мрія”.

Посольство США у Тбілісі назвало ухвалення закону, а також застосування сили проти демонстрантів “чорним днем для грузинської демократії”.

Голова парламенту Шалва Папуашвілі спробував заспокоїти громадськість, пообіцявши відправити закон для експертизи до Венеціанської комісії Ради Європи та прийняти його у другому та третьому читанні лише з урахуванням висновку цього європейського органу.


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