Економіка

Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на газ
31 Грудня 2024 20:16
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газ, тарифи
Ілюстративне фото / Associated Press

Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила, що тарифи на газ для побутових споживачів в Україні залишаться незмінними.

Ця заява була зроблена на тлі публікацій ЗМІ про можливе зростання вартості транспортування газу, пов’язане із завершенням транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року.

На офіційному сайті НКРЕКП уточнили, що 30 грудня ухвалили нові тарифи на транспортування газу для ТОВ “Оператор ГТС України”. Ці тарифи стосуються точок входу та виходу на період 2025–2029 років і не впливають на вартість газу для населення.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що тарифи на газ, тепло та гарячу воду для побутових споживачів зафіксовані на весь опалювальний сезон. Мораторій на їх підвищення, запроваджений у 2022 році, залишається чинним.

Раніше, 30 грудня, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що з 1 січня в 4 рази (на 305%) зростуть тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів України.


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