На Новий рік в Україні очікується майже весняна погода

У середу, 1 січня, в Україні переважатиме тепла погода. Температура повітря коливатиметься в межах +5…+12 °C, а похолодання прогнозується після 3-4 січня.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У перший день 2025 року в більшості регіонів температура становитиме +5…+9 °C, а на півдні повітря прогріється до +9…+12 °C. Уже 2 січня очікується ще більше потепління — до +9…+14 °C.

Опадів 1 січня не передбачається. Проте можливі сильні пориви західного вітру, які місцями досягатимуть 15-20 м/с.

У Києві вночі прогнозується +1…+3 °C, удень +5…+7 °C. Опади також не очікуються, але вітер буде рвучким, із поривами до 20 м/с.

За словами синоптикині, похолодання прийде до України 3-4 січня.