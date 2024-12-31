Суспільство

Ще чотирьох дітей змогли вивезти з окупації
31 Грудня 2024 18:53
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діти, окупація
Ілюстративне фото / Save Ukraine

Четверо дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Це двоє хлопців і дві дівчинки віком від 3 до 17 років. Кожен з них пережив жахіття, яких не повинна знати жодна дитина — російський терор, погрози та допити рідних”, — зазначив він.

Прокудін додав, що тепер діти разом з родинами знаходяться в безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Загалом з початку року із окупованої частини Херсонської області повернули вже 246 дітей. 


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