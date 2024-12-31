Ще чотирьох дітей змогли вивезти з окупації

Четверо дітей повернули на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Це двоє хлопців і дві дівчинки віком від 3 до 17 років. Кожен з них пережив жахіття, яких не повинна знати жодна дитина — російський терор, погрози та допити рідних”, — зазначив він.

Прокудін додав, що тепер діти разом з родинами знаходяться в безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Загалом з початку року із окупованої частини Херсонської області повернули вже 246 дітей.