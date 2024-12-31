Суспільство

У окупованому Криму росіяни анонсували відключення мобільного інтернету на новорічні свята
31 Грудня 2024 19:55
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На окупованому Кримському півострові російська “влада” анонсувала можливі відключення мобільного інтернету під час новорічних свят, посилаючись на “забезпечення безпеки”.

Як повідомляє видання “Крим.Реалії“, інтернет може бути недоступним у будь-який час доби. Водночас стільниковий зв’язок для дзвінків і SMS залишиться працюючим.

Ще наприкінці грудня російське так зване міністерство внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму попередило про такі заходи.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що причиною є атаки безпілотників на півострів. Повідомляється, що в деяких дронах були встановлені SIM-картки місцевих операторів.


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