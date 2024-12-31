У окупованому Криму росіяни анонсували відключення мобільного інтернету на новорічні свята

На окупованому Кримському півострові російська “влада” анонсувала можливі відключення мобільного інтернету під час новорічних свят, посилаючись на “забезпечення безпеки”.

Як повідомляє видання “Крим.Реалії“, інтернет може бути недоступним у будь-який час доби. Водночас стільниковий зв’язок для дзвінків і SMS залишиться працюючим.

Ще наприкінці грудня російське так зване міністерство внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму попередило про такі заходи.

Місцеві телеграм-канали стверджують, що причиною є атаки безпілотників на півострів. Повідомляється, що в деяких дронах були встановлені SIM-картки місцевих операторів.