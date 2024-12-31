Помер видатний конструктор та Герой України Михайло Борисюк

31 грудня 2024 року помер Михайло Борисюк — Почесний громадянин Харкова, Герой України та колишній генеральний конструктор Харківського КБ імені Морозова.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

“Завдяки його таланту, наполегливості та неймовірній праці Харків зміцнив свою репутацію як осередка інновацій, а Україна свого часу здобула визнання як одного зі світових лідерів танкобудування. Також він першим у нашій країні почав відстоювати створення зразків бронетехніки за стандартами НАТО”, — йдеться у повідомленні.

Михайло Борисюк пішов з життя на 91-му році.