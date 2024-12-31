Політика

Зеленський провів другу Технологічну ставку: є рішення щодо захисту від ракет і бомб
31 Грудня 2024 19:38
зброя, зеленський
Російська авіабомба під крилом фронтового бомбардувальника Су-34 / Фото з соцмереж

31 грудня відбулося друге засідання Технологічної ставки Верховного головнокомандувача, на якому обговорили перші рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. Засідання відбулося за участі урядовців, військових та керівників приватних і державних оборонних підприємств.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що вже є звіти щодо перших рішень про посилення ППО. Ідеться про ідеї, як збільшити спроможність захисту неба і наростити необхідні для цього виробництва в Україні.

“Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях”, — зазначив Зеленський.

Створення Технологічної ставки є частиною плану внутрішньої стійкості України, презентованого президентом у Верховній Раді 19 листопада 2024 року. Це спеціальний формат впровадження інновацій, які необхідні для оборони країни. Участь беруть науковці та виробники зброї, розробники технологічних рішень для Сил оборони.


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